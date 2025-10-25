Imola, 25 ottobre 2025 – Insieme nella buona e nella cattiva sorte, nel segno del motorsport. Si sono sposati e hanno scelto l' Autodromo di Imola come location per la festa. Non era mai successo che gli spazi del circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari fossero utilizzati per un ricevimento di nozze: la prima volta è stata sabato scorso, quando l’imolese Yuri Barbieri e la pistoiese Giulia Giacomelli si sono uniti in matrimonio. La cerimonia civile è stata celebrata in Comune a Imola poche ore prima e poi sulla terrazza del museo Checco Costa, con l'assessora all'Autodromo Elena Penazzi, c'è stata una riproposizione del rito: “Abbiamo voluto aggiungerla al ricevimento all’autodromo per creare un ricordo speciale per noi e per i nostri ospiti”, raccontano i nuovi coniugi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giulia e Yuri sposi… all’autodromo. “E’ la nostra seconda casa”