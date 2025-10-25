Giugliano incendio in corso Campano | casa in fiamme

Momenti di apprensione a Giugliano, in corso Campano, dove nel primo pomeriggio di oggi, sabato 25 ottobre, è stato segnalato un incendio in un’abitazione situata di fronte alla Nuova Ortofrutta. Giugliano, incendio in corso Campano: casa in fiamme Sul posto sono presenti alcuni cittadini e passanti allarmati, mentre del fumo continuare ad uscire da . L'articolo Giugliano, incendio in corso Campano: casa in fiamme Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, incendio in corso Campano: casa in fiamme

Scopri altri approfondimenti

#INCENDIO A #GIUGLIANO - Si indaga per individuare i responsabili e ricostruire la dinamica - facebook.com Vai su Facebook

Giugliano in Campania, auto e scooter in fiamme: indagini in corso, possibile pista dolosa - Ieri in tarda serata, i Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Aristide Gabelli per un incendio che ha coinvolto due auto e uno scooter. Come scrive ilgazzettinovesuviano.com

Incendio a Giugliano, fiamme in un appartamento: paura in centro - Momenti di paura questa sera in Vico Gambuzzi, una traversa di Corso Campano a Giugliano. Scrive ilmattino.it

Incendio a Giugliano (Napoli), enorme colonna di fumo nero: “Aria irrespirabile” - Un grosso incendio è scoppiato oggi a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Scrive fanpage.it