L’ Atalanta U23 va a caccia questo pomeriggio della terza vittoria consecutiva. Dopo un inizio di campionato molto complicato, i bergamaschi hanno messo il turbo, vincendo prima a Cosenza per 2-1 e poi battendo in casa il Trapani 2-0. Questo pomeriggio alle 14.30, al Comunale di Caravaggio, arriverà il Picerno, che finora ha collezionato nove punti, cambiando allenatore in corsa e passando da De Luca a Bertotto. Indisponibili a centrocampo Cassa, Cortinovis e Panada, oltre al 19enne centrale sloveno Obric (aggregato in prima squadra). "C’è ancora tanta strada da fare, il campionato è lungo e difficile, ma i ragazzi hanno sempre lavorato bene anche quando le cose non andavano per il verso giusto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Girone C, alle 14.30 a Caravaggio. La Dea U23 in risalita. Col Picerno per il tris