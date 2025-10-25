Giovanni Pellacani di Sidemast parla di vitiligine | più ricerca più consapevolezza e nuovi trattamenti per combattere i pregiudizi

I ntervista a Giovanni Pellacani, presidente Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse (Sidemast) (Servizio di Michela Di Carlo) iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Vitiligine: come cambiano percezione e vita tra ricerca e nuovi trattamenti iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Giovanni Pellacani di Sidemast parla di vitiligine: più ricerca, più consapevolezza e nuovi trattamenti per combattere i pregiudizi

