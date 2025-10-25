Giovani solitudine e social | ecco come ritrovare equilibrio tra vita reale e digitale

La solitudine giovanile è uno dei grandi temi del nostro tempo. Nonostante vivano immersi nella connessione continua dei social network, molti ragazzi si sentono più soli che mai. Ne parliamo con Benedetta Balestri, cofondatrice e managing director di One Shot Group e collaboratrice di Itaca Lab, che da anni aiuta i giovani content creator a crescere e che osserva da vicino l’impatto del mondo virtuale sul benessere emotivo dei ragazzi. Nei social, i ragazzi cercano un senso di appartenenza. La cofondatrice di One Shot Group esordisce sottolineando una distinzione fondamentale: «Quando si parla di solitudine, è importante distinguere tra essere soli e sentirsi soli. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Giovani, solitudine e social: ecco come ritrovare equilibrio tra vita reale e digitale

Altre letture consigliate

BIRD Mercoledì 22/10 - ore 15:30 e 21:00 Bailey, 12 Anni, vive in una casa occupata nel nord del Kent. Sensibile e ribelle, alterna il tempo tra giovani teppisti e solitudine, finché l'incontro con Bird, enigmatico vagabondo in cerca dei genitori, segna u - facebook.com Vai su Facebook

Storie di ragazzi connessi con la solitudine: «Ormai lo smartphone è la mia unica finestra sul mondo». Il libro di Vicari e Pontillo pubblicato dal Mulino - X Vai su X

Giovani, solitudine e social: ecco come ritrovare equilibrio tra vita reale e digitale - Benedetta Balestri, fondatrice di One Shot Group, intervistata sul legame tra solitudine dei giovani e social network, l’impatto del Covid e il ruolo degli influencer La solitudine giovanile è uno dei ... Secondo panorama.it

La solitudine avanza. E colpisce gli uomini giovani - Sono in particolare i maschi giovani a sentire di vivere pochi rapporti soddisfacenti ... Lo riporta avvenire.it

«Cari genitori», la solitudine invisibile sui social media - Hanno migliaia di contatti, ma pochi veri legami: dietro la connessione continua si nasconde un profondo bisogno di ascolto e presenza ... Si legge su giornaledibrescia.it