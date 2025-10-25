Giornata del Dono la Campania si conferma la regione più generosa del Sud Italia
In occasione del Giorno del Dono 2025, celebrato il 24 ottobre a Pietrelcina (BN), è stato presentato l’8° Rapporto “Noi Doniamo” con focus sulla Campania, nell’ambito dell’iniziativa “Irpinia Sannio Capitale Italiana del Dono 2025”, promossa dall’Istituto Italiano della Donazione (IID) e da CESVOLAB CSV Irpinia Sannio ETS. “I dati Istat (Censimento 2021 e Aspetti della Vita Quotidiana – AVQ) ci regalano – ha sottolinea Cinzia Di Stasio, Direttrice IID – un quadro della Campania complesso, con chiaroscuri importanti, soprattutto se relazionati al quadro socio economico di riferimento. Sappiano infatti che la propensione a donare aumenta nelle fasce di popolazione più istruite e con un buon reddito, pertanto non possiamo non considerare che stiamo parlando di una delle regioni più popolose d’Italia, con reddito medio lordo di circa 15. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
