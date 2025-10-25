L'Associazione Stampa Toscana, con il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti, e il Gruppo Toscano giornalisti sportivi, con il presidente Franco Morabito e il Consiglio direttivo, piangono la scomparsa di Raffaello Paloscia, decano dei giornalisti sportivi, un mito della nostra professione e si stringono alla famiglia, alla moglie Annamaria e ai figli, Alberto e Fulvio, nostro collega di Repubblica L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Giornalisti: è morto Raffaello Paloscia, ha raccontato i 2 scudetti della Fiorentina, i mondiali, le olimpiadi. Un mito