Giorgia veste Ermanno Scervino | eleganza e stile per X Factor 2025 e Che Tempo Che Fa

Lopinionista.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia sceglie Ermanno Scervino per X Factor 2025 e Che Tempo Che Fa: look sartoriali, pizzo e trasparenze per una stagione all’insegna del made in Italy e della narrazione scenica. MILANO – Un fil rouge di musica e stile attraversa la nuova stagione di Giorgia. Per la conduzione di “X Factor 2025” (tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW), Giorgia indossa una selezione di look disegnati e realizzati appositamente per lei dalla maison fiorentina: capi iconici e creazioni custom made che uniscono raffinatezza sartoriale e carisma scenico. Per la prima serata live, Giorgia ha indossato un pantalone in cady di viscosa con linea palazzo, abbinato a top guêpière in cady di viscosa con inserti di pizzo rebrodè e sciarpa in raso applicata al collo, elemento che richiama lo styling della collezione FW25-26. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

