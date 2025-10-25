Giorgia Meloni litiga sempre con i giudici ma in manovra li ha premiati Nella legge di bilancio 13 milioni in più al Csm E 5 in più a Mattarella e Brunetta

Le forbici di Giancarlo Giorgetti hanno creato più di un malumore fra i suoi colleghi di governo, visto che la legge di bilancio per il 2026 ha tagliato fondi a tutti i ministeri e perfino a Giorgia Meloni, cui è stato concesso solo il privilegio di potere scegliere dove tagliare 50 milioni all’anno alla presidenza del Consiglio per il prossimo triennio. Ma ora arriva una sorpresa dalla lettura della tabella del Ministero dell’Economia allegata alla legge di Bilancio. Perché in mezzo a tanti tagli spunta anche qualche fondo aggiuntivo. E in prima fila a beneficiarne sono il Csm, organo di autogoverno dei magistrati con cui da tempo il governo ha un lungo braccio di ferro, il Quirinale di Sergio Mattarella e il Cnel di Renato Brunetta. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

Il nostro migliore amico. ? Il 23 e 24 novembre 2025, alle #ElezioniRegionali per il Veneto, barra il simbolo di Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni e scrivi: Continua anche tu ad incrementare la collezione dei santini della #CacciaAlSa - facebook.com Vai su Facebook

Giorgia #Meloni ha definito "gravissime" le dichiarazioni di Elly #Schlein sul rischio per libertà e democrazia in Italia, accusandola di gettare "fango e ombre sull'Italia" e affermando: "Sapete benissimo che non è vero che libertà e democrazia sono a rischio in It - X Vai su X

Giorgia Meloni litiga sempre con i giudici ma in manovra li ha premiati. Nella legge di bilancio 13 milioni in più al Csm. E 5 in più a Mattarella e Brunetta - Sorpresa nelle tabelle del Ministero dell’Economia: tagli a tutti i ministeri, ma aumenta sensibilmente la dotazione dell’organo di autogoverno degli odiati magistrati. open.online scrive

Meloni all'Onu, perché ha parlato di giudici, Green Deal e migranti? Il discorso è quasi un mini-programma di governo - Giudici, migranti e Green Deal: il discorso di Giorgia Meloni davanti l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha assunto i tratti di un mini- Come scrive ilmessaggero.it

Sì del Senato alla risoluzione di maggioranza su Consiglio Ue. Meloni: "No soldati in Ucraina" - Schlein: "Presidente Meloni lei oggi festeggia tre anni del suo governo ma gli italiani non hanno niente da festeggiare" "Presidente Meloni, non decide lei cosa dice l'opposizione. msn.com scrive