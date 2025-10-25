Gioia Tauro la gratitudine dei genitori di Nico per il personale ospedaliero di Polistena

Reggiotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gioia Tauro si stanno vivendo giorni di grande dolore dopo la tragica morte del Nicodemo Zito. La comunità si è stretta attorno alle famiglie colpite dal dramma e mentre si attende la data dei funerali, la sindaca Simona Scarcella ha voluto condividere le parole a lei affidate dai genitori del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

gioia tauro gratitudine genitoriCrollo muro a Gioia Tauro: mons. Alberti (Oppido-Palmi), preghiera per il piccolo Nicodemo e la sua famiglia - “In queste ore di dolore” il pensiero e la preghiera “incessante” del vescovo di Oppido Mamertina- agensir.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gioia Tauro Gratitudine Genitori