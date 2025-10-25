Giochi del Mediterraneo Confartigianato | Giochi del Mediterraneo | dritti verso l’obiettivo è il momento  dei fatti non delle chiacchiere

Tarantini Time Quotidiano “Crediamo che le chiare rassicuranti parole del Ministro Abodi, durante la sua visita di mercoledì scorso ai cantieri, mettano finalmente fine alla confusione che qualcuno sta cercando di alimentare intorno ai Giochi del Mediterraneo. Sui Giochi, Confartigianato si schiera con decisione al fianco del commissario Ferrarese, che sta dimostrando, da vero uomo del fare, di agire con coraggio, pragmatismo e senso di responsabilità per salvare una situazione ereditata al limite del praticabile”, dichiara Fabio Paolillo, segretario generale di Confartigianato Taranto. “La verità è una sola: l’emergenza sui tempi nasce dall’incapacità di chi, negli anni scorsi, non ha saputo programmare per tempo e quindi realizzare le opere necessarie. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

