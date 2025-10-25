Ginnastica artistica Italia senza medaglie ai Mondiali 2025 | il podio manca da 4 anni Brugnami il più vicino
L’Italia ha chiuso la propria avventura ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica senza riuscire a conquistare medaglie. Tommaso Brugnami ci è andato vicino, fermandosi ad appena diciassette millesimi dal bronzo al volteggio: il 19enne marchigiano, alla sua prima apparizione in una rassegna iridata, si è fermato al quarto posto eseguendo in maniera brillante lo Yurchenko con triplo avvitamento e il Kasamatsu con triplo avvitamento, a un soffio dalla grande gioia. Carlo Macchini ha commesso un’importante sbavatura sul Cassina e si è dovuto accontentare della sesta piazza alla sbarra, mentre Giulia Perotti è caduta sul doppio raccolto al corpo libero e non è andata oltre l’ottava posizione al corpo libero: il 29enne marchigiano sperava di migliorare il quarto posto di quattro anni fa, quando la regola dei parimerito gli negò il bronzo, ma è mancava qualcosa in fase esecutiva; la 16enne piemontese era alla sua prima esperienza iridata e da qui potrà crescere per il prossimo futuro. 🔗 Leggi su Oasport.it
