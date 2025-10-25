Ginnastica artistica Brugnami a 17 millesimi dal bronzo Italia senza medaglia ai Mondiali Zhang e Sugihara sbancano

Sulla pedana di Jakarta (Indonesia) si sono conclusi i Mondiali 2025 di ginnastica artistica con la disputa delle ultime finali di specialità. In terra asiatica sono stati assegnati cinque titoli: trave e corpo libero per le donne; volteggio, parallele pari e sbarra per gli uomini. L’Italia chiude senza la soddisfazione delle medaglie: Tommaso Brugnami si è fermato al quarto posto alla tavola, a diciassette millesimi dal bronzo; Giulia Perotti è caduta sul doppio raccolto al quadrato e ha terminato in ottava piazza; Carlo Macchini ha sporcato il Cassina e si è fermato in sesta posizione sul ferro. 🔗 Leggi su Oasport.it

