Gilmour e la doppia ammonizione fantasma in Napoli-Inter | perché correttamente non è stato espulso

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante Napoli-Inter è scoppiato un caso sul presunto doppio giallo a Billy Gilmour, ma l'arbitro Mariani ha agito in modo corretto: c'è stato un equivoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

