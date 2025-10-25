Gilardino sul VAR di Milan-Pisa | Prepariamo gli schemi con gli uomini davanti al portiere!

Gilardino sui gol dei rossoneri viziati da evidenti posizioni irregolari. Gilardino: “Non so se sono più inca**ato per il risultato o felice per la prestazione. Devo dire solo ‘bravi’ ai ragazzi. Nel secondo tempo ci abbiamo messo personalità e coraggio”. Questo l’amaro commento di Alberto Gilardino, intervenuto al termine della trasferta di San Siro e riportato da TuttoSport.Com, che ha visto il Pisa ribaltare il vantaggio di Rafa Leao grazie al rigore trasformato dall’ex Juventus Juan Cuadrado e alla rete di M’Bala Nzola, prima di subire nel recupero il gol di Zachary Athekama per il definitivo 2-2 Un risultato che nega ai nerazzurri il primo successo in campionato e che segue il pareggio a reti inviolate con il Verona. 🔗 Leggi su Parlami.eu

