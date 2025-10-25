Gilardino sul VAR di Milan-Pisa | Prepariamo gli schemi con gli uomini davanti al portiere!

Parlami.eu | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gilardino sui gol dei rossoneri viziati da evidenti posizioni irregolari. Gilardino: “Non so se sono più inca**ato per il risultato o felice per la prestazione. Devo dire solo ‘bravi’ ai ragazzi. Nel secondo tempo ci abbiamo messo personalità e coraggio”. Questo l’amaro commento di  Alberto   Gilardino, intervenuto al termine della trasferta di San Siro e riportato da TuttoSport.Com, che ha visto il Pisa ribaltare il vantaggio di  Rafa   Leao  grazie al rigore trasformato dall’ex Juventus Juan   Cuadrado  e alla rete di  M’Bala   Nzola, prima di subire nel recupero il gol di Zachary Athekama per il definitivo 2-2 Un risultato che nega ai nerazzurri il primo successo in campionato e che segue il pareggio a reti inviolate con il Verona. 🔗 Leggi su Parlami.eu

gilardino sul var di milan pisa prepariamo gli schemi con gli uomini davanti al portiere

© Parlami.eu - Gilardino sul VAR di Milan-Pisa: “Prepariamo gli schemi con gli uomini davanti al portiere!”

Altre letture consigliate

gilardino var milan pisa“Preparerò schemi coi miei davanti al portiere”: l’ironica polemica di Gilardino dopo i presunti errori arbitrali - “Non so se sono più incazzato per il risultato o più felice per la prestazione dei ragazzi”. Come scrive ilfattoquotidiano.it

gilardino var milan pisaPagina 2 | Gilardino distrugge il VAR di Milan-Pisa: "Prepariamo gli schemi con gli uomini davanti al portiere" - Allenatore furioso in conferenza: sotto accusa entrambi i gol dei rossoneri viziati da evidenti posizioni irregolari ... Scrive tuttosport.com

gilardino var milan pisaMilan-Pisa, Gilardino e la soluzione sarcastica agli errori arbitrali, Allegri è diventato il saggio della A - Ll tecnico nerazzurro Gilardino amareggiato per i gol subiti in sospetto fuorigioco, Max Allegri parla per parabole ed evita ogni polemica ... Scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Gilardino Var Milan Pisa