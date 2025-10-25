Inter News 24 Gilardino non si dà pace per il gol concesso al Milan ieri sera. Il tecnico del Pisa non ha dubbi: era da annullare per un motivo in particolare. Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha commentato con soddisfazione ma anche con un pizzico di rammarico il pareggio ottenuto contro il Milan al San Siro. L’ex attaccante della Nazionale ha sottolineato la prestazione positiva della sua squadra, che dopo un primo tempo equilibrato, ha mostrato grande personalità nella seconda metà della partita. Nonostante il risultato finale di 1-1, Gilardino ha evidenziato come il Pisa sia riuscito a tenere testa a una delle squadre più forti d’Italia, ottenendo un punto che dà grande morale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gilardino furioso in conferenza stampa: «Gol Milan? Da annullare, il motivo è semplice»