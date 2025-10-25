Gigante di Soelden Scheib riaccende l' Austria Goggia fuori
Nel primo gigante della stagione l'Austria torna al successo nella specialità dopo 9 anni e mezzo. Sul podio Moltzan e Gut. Zenere unica azzurra nella seconda manche è 17ª. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sci: Goggia fuori nella prima manche del gigante a Soelden. L'azzurra inforca con un braccio e cade, ma nessuna conseguenza. $ANSA - X Vai su X
Sci: Goggia fuori nella prima manche del gigante a Soelden. L'azzurra inforca con un braccio e cade, ma nessuna conseguenza. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Gigante di Soelden, Scheib riaccende l'Austria. Goggia fuori - Nel primo gigante della stagione l'Austria torna al successo nella specialità dopo 9 anni e mezzo. Da msn.com
Cdm: Scheib vince gigante a Soelden, 17/a l'azzurra Zenere - L'austriaca Julia Scheib ha conquistato la prima vittoria in carriera in coppa del mondo, imponendosi nello slalom gigante di Soelden, gara di apertura della stagione. Riporta ansa.it
Primo brindisi per Julia Scheib nel gigante di Soelden. Shiffrin sfiora il podio, poca Italia senza Brignone - Quasi nove anni dopo l'Austria torna a vincere un gigante femminile in Coppa del Mondo. Riporta oasport.it