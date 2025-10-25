Gigante di Soelden Scheib riaccende l' Austria Goggia fuori

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo gigante della stagione l'Austria torna al successo nella specialità dopo 9 anni e mezzo. Sul podio Moltzan e Gut. Zenere unica azzurra nella seconda manche è 17ª. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gigante di soelden scheib riaccende l austria goggia fuori

© Gazzetta.it - Gigante di Soelden, Scheib riaccende l'Austria. Goggia fuori

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

gigante soelden scheib riaccendeGigante di Soelden, Scheib riaccende l'Austria. Goggia fuori - Nel primo gigante della stagione l'Austria torna al successo nella specialità dopo 9 anni e mezzo. Da msn.com

gigante soelden scheib riaccendeCdm: Scheib vince gigante a Soelden, 17/a l'azzurra Zenere - L'austriaca Julia Scheib ha conquistato la prima vittoria in carriera in coppa del mondo, imponendosi nello slalom gigante di Soelden, gara di apertura della stagione. Riporta ansa.it

gigante soelden scheib riaccendePrimo brindisi per Julia Scheib nel gigante di Soelden. Shiffrin sfiora il podio, poca Italia senza Brignone - Quasi nove anni dopo l'Austria torna a vincere un gigante femminile in Coppa del Mondo. Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Gigante Soelden Scheib Riaccende