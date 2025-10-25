Giarre presentata la nuova stagione teatrale ‘Kallipolis’
Dodici appuntamenti, due teatri e un’unica visione: promuovere cultura, bellezza e partecipazione attraverso il teatro. È stata presentata, questa mattina, nel “Salone degli Specchi” del municipio di Giarre, la nuova stagione teatrale ‘Kallipolis’ 2025-2026, ideata e diretta da Alfio Zappalà e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE del Cine Teatro REX Giarre all'EVENTO ANTEPRIMA SPECIALE NAZIONALE del film indipendente "L'ATTACHEMENT - LA TENEREZZA" LUNEDÌ 29 SETTEMBRE ORE 20:30 SARÀ PRESENTATO da VALE - facebook.com Vai su Facebook
Basket, presentata la nuova stagione della Virtus Cagliari - La Virtus Cagliari ha radunato l’intero mondo biancoblù al PalaRestivo di via Pessagno per la presentazione ufficiale della società e delle squadre che prenderanno parte alla nuova stagione. unionesarda.it scrive