Giarre presentata la nuova stagione teatrale ‘Kallipolis’

Cataniatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dodici appuntamenti, due teatri e un’unica visione: promuovere cultura, bellezza e partecipazione attraverso il teatro. È stata presentata, questa mattina, nel “Salone degli Specchi” del municipio di Giarre, la nuova stagione teatraleKallipolis’ 2025-2026, ideata e diretta da Alfio Zappalà e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Basket, presentata la nuova stagione della Virtus Cagliari - La Virtus Cagliari ha radunato l’intero mondo biancoblù al PalaRestivo di via Pessagno per la presentazione ufficiale della società e delle squadre che prenderanno parte alla nuova stagione. unionesarda.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giarre Presentata Nuova Stagione