Gianluca Damiani il fotografo dei lupi | Mostro il mondo naturale senza filtri
Il fotografo naturalista Gianluca Damiani racconta a Fanpage.it il fragile equilibrio tra uomo e lupo in Italia. Attraverso le sue immagini narra storie come quella della lupa Sibilla, salvata e reintrodotta in natura, simbolo di una coesistenza possibile grazie all’impegno umano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
L’intervento del Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani dopo il match contro il Sassuolo. Pareggio “stretto” ma ci teniamo la striscia positiva. (Maria Taccogna) - facebook.com Vai su Facebook
Gianluca Damiani, il fotografo dei lupi: “Mostro il mondo naturale senza filtri” - Attraverso le sue immagini narra storie come quella della lupa Sibilla, salvata e ... fanpage.it scrive