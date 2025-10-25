Giambona | Schifani inaugura svincolo vecchio di decenni mentre oltre 200 cantieri restano abbandonati
“Il presidente Renato Schifani, accompagnato dall’intero stato maggiore del centrodestra regionale, ha scelto di scendere in strada in pompa magna per inaugurare lo svincolo Brancaccio-Forum Porta Sud, un’infrastruttura, funzionante in una sola direzione, che attendeva da decenni di essere aperta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
INCIDENTE A29. GIAMBONA “VERGOGNA ISTITUZIONALE, AUTOMOBILISTI ABBANDONATI A LORO STESSI” “Quello che si è verificato nelle scorse ore sulla A29 non può essere archiviato come un semplice incidente. È il simbolo del completo fallimento - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurato a Palermo il nuovo svincolo autostradale “Brancaccio-Forum Porta Sud”, Schifani: “No polemiche, ma fatti” - Forum Porta Sud", Schifani: "No polemiche, ma fatti" ... Si legge su msn.com