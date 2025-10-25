Giambona | Schifani inaugura svincolo vecchio di decenni mentre oltre 200 cantieri restano abbandonati

Palermotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il presidente Renato Schifani, accompagnato dall’intero stato maggiore del centrodestra regionale, ha scelto di scendere in strada in pompa magna per inaugurare lo svincolo Brancaccio-Forum Porta Sud, un’infrastruttura, funzionante in una sola direzione, che attendeva da decenni di essere aperta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

