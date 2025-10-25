GialloCamaiore Stasera all’Olivo si svela il mistero

GialloCamaiore arriva all’ultimo atto: stasera alle 21 al Teatro dell’Olivo, finale della tredicesima edizione del premio di letteratura gialla. Il Premio, organizzato dal Comune con la collaborazione di Giuseppe Previti, vede finalisti di livello altissimo: Alessandro Robecchi, “Il tallone da killer”, Leonardo Gori, “Il vento di giugno”, Enrico Pandiani, “Rimorsi”, Salvo Toscano, “La prossima vittima” e - nella sezione opera prima – Vittorio Parlanti, “Avanzi Americani” e Paola Darò, “La finestra del terzo piano”. Ad aver selezionato le opere sono state le tre giurie tecniche (di esperti, librerie e blogger): adesso la decisione è in mano alla sola giuria popolare composta da Lorella Baroni, Sara Beltrami, Emanuela Bertacchini, Giuliano Boggi, Sandro Brunini, Anna Ceragioli, Elio Chelini, Silvia Chelini, Lesira Chizzini, Michela Da Prato, Beatrice Dalle Luche, Mariangela Damiano, Sara D’Arliano, Luisa Dati, Roberto Di Benedetto, Barbara Domenici, Alessandro Domenici, Piero Farnocchia, Giada Gagliano, Stefania Ines Gamba, Alberto Genova, Alessandra Gori, Daniela Gracci, Maria Teresa Landi, Mauro Lari, Giulia Lazzarotti, Monica Lenolli, Martina Liretti, Sara Lombardi, Ilaria Lucarini, Teresa Mangini, Paola Marangoni, Fabrizio Marchi, Federica Mecchi, Mara Meniconi, Maria Chiara Morandi, Marina Morescalchi, Mara Palmerini, Silvana Pavan, Gessica Rosi, Cristina Rosi, Lucia Seppia, Monnalisa Terziani, Silvia Vannuccini, Maria Grazia Zicari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

