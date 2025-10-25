Giallo nel Barese va in ospedale con una ferita al piede | Mi hanno sparato

Giallo nel Barese. Un uomo di 39 anni, originario di Bitonto, si è presentato nelle scorse ore al pronto soccorso dell?ospedale San Paolo di Bari con una ferita da arma da fuoco a un. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Giallo nel Barese, va in ospedale con una ferita al piede: «Mi hanno sparato»

Altri contenuti sullo stesso argomento

IL MENU' EXTRA DI DOMENICA 19 OTTOBRE : RISOTTO AI FRUTTI DI MARE RISOTTO FUNGHI PORCINI E PANCETTA STRASCINATI CON RAGU’ EQUINO AGNOLOTTI AI CROSTACEI TROFIETTE PESTO ,POMODORINO GIALLO E SPECK MEZZE MAN - facebook.com Vai su Facebook

Varese, schianto in via Gaggio: auto ribaltata, ferito un 19enne - Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Circolo in codice giallo. Lo riporta laprovinciadivarese.it

Battuta di caccia finisce in ospedale. Il colpo del padre cambia traiettoria. Figlio impallinato, coniglio in fuga - Sono stati momenti di paura quelli vissuti ieri mattina a Vizzola Ticino in via Locatelli, un’area tra prati e boschi, in questo periodo frequent ... Da msn.com

Scontro tra due auto in via Manin a Varese, due persone in ospedale - Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, che hanno prestato i primi soccorsi. Come scrive laprovinciadivarese.it