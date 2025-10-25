Giaccherini | La partita l’ha fatta il Milan ma è mancata la cattiveria per chiuderla

Pianetamilan.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato alcune parole ai microfoni di DAZN sulla prestazione fornita dal Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

giaccherini la partita l8217ha fatta il milan ma 232 mancata la cattiveria per chiuderla

© Pianetamilan.it - Giaccherini: “La partita l’ha fatta il Milan, ma è mancata la cattiveria per chiuderla”

Altri contenuti sullo stesso argomento

giaccherini partita l8217ha fattaGiaccherini: "Milan, l'occasione era ghiotta. Nel finale reazione rombante" - Emanuele Giaccherini ha commentato a DAZN la prestazione del Milan dopo il 2- Riporta milannews.it

giaccherini partita l8217ha fattaGiaccherini: “Al Milan è mancata la capacità di chiudere il match” - Emanuele Giaccherini è intervenuto ai microfoni di DAZN in cui ha parlato del match tra Milan e Pisa terminato 2 a 2 ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giaccherini Partita L8217ha Fatta