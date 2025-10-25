Giacarta Brugnami sfiora il podio al volteggio | quarto ai Mondiali a soli 17 millesimi dal bronzo

Il 18enne marchigiano incanta nella sua prima finale iridata da senior: due salti di alto livello lo portano tra i grandi della specialità. Oro a Yulo, argento a Davtyan e bronzo a Chepurnyi. Da “Piumino” a Fantastico 4°. Tommaso Brugnami sfiora il podio mondiale al volteggio nella finale di Giacarta e scrive una pagina importante per la ginnastica italiana. Il diciottenne di Ascoli Piceno, al debutto assoluto in una rassegna iridata da senior, si ferma a soli 17 millesimi dalla medaglia di bronzo, chiudendo con una media di 14.466. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it