Già cinquecento no sulla petizione | Niente soldi per il campo sinti Servono soluzioni più equilibrate

Sottoscritta da 500 persone la petizione lanciata giovedì dal vicepresidente del Consiglio comunale Matteo Chiù per dire "no" al nuovo campo sinti a Pavia Est. "Il Comune guidato dal sindaco Michele Lissia – si legge nel testo del documento pubblicato sulla piattaforma Change.org – ha deciso di destinare un milione e 50mila euro di soldi pubblici alla realizzazione di un nuovo campo sinti nella zona artigianale di Pavia Est, nei pressi di via Saragat. Una scelta che sta creando grande preoccupazione tra cittadini e imprese dell’area produttiva abitata da famiglie e lavoratori, che rischia di essere fortemente penalizzata da un progetto calato dall’alto, senza confronto con i residenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

