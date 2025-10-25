di Lorenzo Vezzaro Ghoulam, intervenuto a Sky, ha parlato della vittoria del suo Napoli sull’Inter, con il risultato di 3-1. Non manca il commento sul rigore. L’ex difensore del Napoli, Faouzi Ghoulam, ha commentato la vittoria dei partenopei contro l’Inter durante un’intervista ai microfoni di Sky Sport, esprimendo soddisfazione per la reazione della squadra dopo la sconfitta in Champions League contro il PSV. Ghoulam ha sottolineato che, oltre al risultato, era fondamentale vedere una risposta di personalità e forza da parte del Napoli, che si è dimostrata contro una squadra di grande livello come i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ghoulam a Sky: «Il Napoli si è rialzato ed ha risposto bene. Sul rigore…»