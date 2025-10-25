Gesto sessista alla giornalista durante la diretta tv | confermata la condanna in Appello
FIRENZE – Il consiglio dell’Ordine del Giornalisti Toscana esprime soddisfazione per la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la condanna di primo grado al tifoso che il 27 novembre 2021, fuori dallo stadio di Empoli, fu autore di un atto sessista nei confronti della giornalista Greta Beccaglia mentre era impegnata in una diretta televisiva per l’emittente Toscana Tv. “Una sentenza giusta che condanna un atto di violenza vile nei confronti di una professionista che stava svolgendo il suo lavoro – ha commentato Giampaolo Marchini, presidente di Odg Toscana – Ci auguriamo che episodi del genere non si ripetano mai più e auspichiamo che l’indennizzo a favore di Ordine e Sindacato possa essere utilizzato per iniziative congiunte, convegni o incontri volti a tenere sempre alta l’attenzione contro la violenza sulle donne”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
