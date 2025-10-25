Gerry Scotti su Stefano De Martino | Insieme raggiungiamo 11 milioni di telespettatori

Negli ultimi due mesi, Gerry Scotti non ha mancato di lanciare frecciatine ad Affari Tuoi, sottolineando come a La Ruota della Fortuna i soldi si vincano “per merito”, mentre in altri programmi, a suo dire, “li regalano”. Il celebre conduttore di Mediaset aveva punzecchiato anche Stefano De Martino, osservando che il suo aspetto lo aiuta nella conduzione di un gioco senza meccanismo complesso. Gerry Scotti e le nuove parole su Stefano De Martino. Dopo settimane di provocazioni, Scotti ha speso parole di apprezzamento per De Martino. Durante il Festival dello Spettacolo, in una chiacchierata con Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Gerry ha dichiarato: “Porto fuori il cane all’ora in cui va in onda il programma e vedo cosa guardano le persone nei piani terreni: uno segue De Martino, l’altro me, e penso ‘vai, siamo 1-1’. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Gerry Scotti su Stefano De Martino: “Insieme raggiungiamo 11 milioni di telespettatori”

Leggi anche questi approfondimenti

Gerry Scotti fa i complimenti a Samira Lui #gerryscotti #samiralui #LaRuotaDellaFortuna #tv #canale5 #fblifestyle @fanpiùattivi - facebook.com Vai su Facebook

Gerry Scotti parla di Stefano De Martino: "Voglio rendere onore ad un avversario giovanissimo. Insieme facciamo una cosa che non succede da trent'anni" $festivaldellospettacolo - X Vai su X

Gerry Scotti rompe il silenzio su Stefano De Martino: "Non succedeva da trent'anni" - "La Ruota della Fortuna" Vs "Affari Tuoi", Gerry Scotti rompe il silenzio su Stefano De Martino: "Non succedeva da trent'anni" ... Segnala notizie.it

Gerry Scotti bryter tausheten om Stefano De Martino: «Det har ikke skjedd på tretti år.» - "La Ruota della Fortuna" Vs "Affari Tuoi", Gerry Scotti rompe il silenzio su Stefano De Martino: "Non succedeva da trent'anni" ... Da notizie.it

Gerry Scotti: “Io e Stefano De Martino stiamo facendo qualcosa che non succedeva da trent’anni” - Gerry Scotti celebra Stefano De Martino al Festival dello Spettacolo e annuncia che sono loro che hanno riportato la prima serata al centro della tv: "Undici ... Secondo fanpage.it