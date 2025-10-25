Georgia tentavano di acquistare illegalmente uranio | arrestati tre cinesi

Tre cittadini cinesi sono stati arrestati nella capitale della Georgia, Tbilisi, mentre tentavano di acquistare illegalmente 2 chilogrammi ) di uranio, ha reso noto il Servizio di sicurezza dello Stato del Paese. I sospetti avevano in programma di trasportare il materiale nucleare in Cina attraverso la Russia. I membri del gruppo criminale avevano intenzione di pagare 344.000 euro per il materiale radioattivo. Secondo le autorità, un cittadino cinese già presente in Georgia, che aveva violato le norme georgiane in materia di visti, ha portato nel paese caucasico degli esperti per cercare l’uranio in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

