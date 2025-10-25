Genova salpati dal porto 12 container di materiale umanitario per Gaza | Dalla Farnesina nessuna aiuto diplomatico
Questa mattina, dodici container carichi di aiuti per Gaza hanno lasciato il porto di Genova dopo che centinaia di persone ieri hanno accompagnato la partenza in corteo, ancora una volta. I container, raccolti per la Global Sumud Flotilla attraverso l’ong Music for Peace, contengono una prima parte delle 270 tonnellate di materiale umanitario raccolto a Genova e destinato alla popolazione della Striscia. Ma la partenza non coincide con una certezza: nonostante la tregua siglata quindici giorni fa, l’ingresso degli aiuti è ancora bloccato. Nessun permesso da Israele, nessuna copertura diplomatica da parte del governo italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
