Genova operaio invita l' ex fidanzata e si fa trovare a casa con un suo collega arrestati per stupro di gruppo

I due sono stati fermati in 24 ore dalla squadra mobile dopo la denuncia della donna. Lei è finita all'ospedale con un livido in un occhio e altre contusioni Un albanese di 22 anni e un italiano di 46, entrambi operai, sono stati arrestati dalla squadra mobile di Genova per violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

