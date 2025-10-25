Gender Bender punta sul ’rischio’ | Una parola che sa sbilanciarci

Sembra non sia cambiato nulla nelle figure organizzative del festival Gender Bender che compie 23 anni e che dal 30 ottobre all’8 novembre torna in città, con un’anteprima già da oggi. C’è Daniele Del Pozzo, c’è Mauro Meneghelli, ma per la prima volta Del Pozzo non è in veste di co-direttore della manifestazione che esplora gli immaginari del corpo, del genere e dei desideri attraverso l’arte: da quasi un anno è assessore alla Cultura e nell’occasione della presentazione festivaliera introduce quella che è stata una sua invenzione tanti anni fa, ora timonata da Mauro Meneghelli che ha scelto la parola ’rischio’ per declinare la sua ricerca tra danza, cinema, performance e letteratura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

