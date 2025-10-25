Gaza ok delle fazioni palestinesi a comitato amministrativo di tecnocrati droni Usa sorvolano Striscia per sicurezza 1 morton- VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas e gli altri gruppi palestinesi, riuniti al Cairo, annunciano un’amministrazione temporanea per Gaza e un piano di rilancio dell’Olp come rappresentanza unitaria. Intanto si materializza la militarizzazione perenne della Striscia con il controllo americano e israeliano Le fazioni palesti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza ok delle fazioni palestinesi a comitato amministrativo di tecnocrati droni usa sorvolano striscia per sicurezza 1 morton video

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, ok delle fazioni palestinesi a comitato amministrativo di tecnocrati, droni Usa sorvolano Striscia per "sicurezza", 1 morton- VIDEO

News recenti che potrebbero piacerti

gaza ok fazioni palestinesiTrump: «Israele non farà nulla in Cisgiordania». Gaza, ok fazioni palestinesi a comitato tecnocrati. Appello Papa: Chiese lavorino per riconciliazione - «Israele non farà nulla in Cisgiordania, non abbiate timore», ha detto Donald Trump alla Casa Bianca rispondendo alla domanda di una reporter francese se il voto della Knesset per la sovranità su quel ... Secondo ilsole24ore.com

gaza ok fazioni palestinesiGaza, fazioni palestinesi: ok tecnocrati - Hamas e le altre fazioni palestinesi, riuniti al Cairo, hanno dato il via libera alla "consegna dell'amministrazione della Striscia di Gaza a un comitato palestinese temporaneo composto da 'tecnocrati ... Si legge su rainews.it

gaza ok fazioni palestinesiFazioni palestinesi concordano comitato tecnocrati a Gaza - Le fazioni palestinesi riunite al Cairo, tra cui Hamas, hanno concordato in una nota congiunta di affidare temporaneamente la gestione di Gaza a un comitato indipendente di tecnocrati, in seguito all' ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Ok Fazioni Palestinesi