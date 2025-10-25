Gaza ok delle fazioni palestinesi a comitato amministrativo di tecnocrati droni Usa sorvolano Striscia per sicurezza 1 morton- VIDEO

Hamas e gli altri gruppi palestinesi, riuniti al Cairo, annunciano un'amministrazione temporanea per Gaza e un piano di rilancio dell'Olp come rappresentanza unitaria. Intanto si materializza la militarizzazione perenne della Striscia con il controllo americano e israeliano Le fazioni palesti.

Alla faccia della pace e dello show andato in onda ieri da Trump e company, neanche 24 ore dopo e sono iniziate le barbarie con esecuzioni di opposte fazioni in pubblica piazza di Hamas nella Striscia di Gaza. Questa sarebbe la pace... https://x.com/MOSSA - X Vai su X

ULTIM'ORA. Dunque, la situazione è al momento questa: L'ala politica di #Hamas sta consultando le altre fazioni a #Gaza, l'ala armata di Hamas e i gruppi armati della Jihad islamica, prima di prendere una decisione. Non dimentichiamo il fatto che l'ala politic - facebook.com Vai su Facebook

Trump: «Israele non farà nulla in Cisgiordania». Gaza, ok fazioni palestinesi a comitato tecnocrati. Appello Papa: Chiese lavorino per riconciliazione - «Israele non farà nulla in Cisgiordania, non abbiate timore», ha detto Donald Trump alla Casa Bianca rispondendo alla domanda di una reporter francese se il voto della Knesset per la sovranità su quel ... Secondo ilsole24ore.com

Gaza, fazioni palestinesi: ok tecnocrati - Hamas e le altre fazioni palestinesi, riuniti al Cairo, hanno dato il via libera alla "consegna dell'amministrazione della Striscia di Gaza a un comitato palestinese temporaneo composto da 'tecnocrati ... Si legge su rainews.it

Fazioni palestinesi concordano comitato tecnocrati a Gaza - Le fazioni palestinesi riunite al Cairo, tra cui Hamas, hanno concordato in una nota congiunta di affidare temporaneamente la gestione di Gaza a un comitato indipendente di tecnocrati, in seguito all' ... Riporta msn.com