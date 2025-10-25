Gaza l' ospedale Al-Rantisi devastato dai raid israeliani | restano solo macerie

(LaPresse) Devastazione totale all’ospedale Al-Rantisi di Gaza, più di un mese dopo i bombardamenti israeliani. Le immagini dell’Associated Press mostrano edifici distrutti, letti e apparecchiature mediche tra le macerie. L’ospedale, unico centro pediatrico specializzato della Striscia per oncologia, dialisi e malattie respiratorie infantili, è stato colpito durante l’offensiva israeliana su Gaza City, dichiarata “zona di combattimento”. Intanto, il fragile cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti resta ancora in vigore. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

