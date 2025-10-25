Gaza l' ospedale Al-Rantisi devastato dai raid israeliani | restano solo macerie
(LaPresse) Devastazione totale all’ospedale Al-Rantisi di Gaza, più di un mese dopo i bombardamenti israeliani. Le immagini dell’Associated Press mostrano edifici distrutti, letti e apparecchiature mediche tra le macerie. L’ospedale, unico centro pediatrico specializzato della Striscia per oncologia, dialisi e malattie respiratorie infantili, è stato colpito durante l’offensiva israeliana su Gaza City, dichiarata “zona di combattimento”. Intanto, il fragile cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti resta ancora in vigore. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Gaza City. I corridoi dell’ospedale rimbombano di silenzio, non di pace, ma di attesa. Nella Striscia di Gaza, migliaia di pazienti sono intrappolati in un limbo medico, le loro vite appese al filo di un confine chiuso. E con il passare delle ore, la speranza si assotti - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Neonata di #Gaza salvata all'ospedale #Meyer di #Firenze, asportato tumore di 2 chili. La bimba, che oggi ha 28 giorni sta meglio, prosegue decorso in terapia intensiva. "Sta crescendo e guadagnando progressivamente peso e la ferita post-operato - X Vai su X
Gaza, l'ospedale Al-Rantisi devastato dai raid israeliani: restano solo macerie - Rantisi di Gaza, più di un mese dopo i bombardamenti israeliani. Secondo stream24.ilsole24ore.com
Gaza City devastata dall'esercito israeliano. La disperazione all'ospedale Al-Shifa. Idf: «Useremo una forza senza precedenti» VIDEO - Nelle immagini, paramedici si affrettano a trasferire i palestinesi feriti all'ospedale Al- Scrive ilgazzettino.it
Gaza, il dramma dei palestinesi dopo la tregua: in 500mila tornano al Nord, ma non ci sono più le case. Ed entrano i camion degli aiuti - Migliaia di palestinesi sfollati sono tornati in una Gaza City devastata nel corso del secondo ... Come scrive msn.com