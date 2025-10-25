Gaza l' ospedale Al-Rantisi devastato dai raid israeliani | restano solo macerie

Lapresse.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) Devastazione totale all’ospedale Al-Rantisi di Gaza, più di un mese dopo i bombardamenti israeliani. Le immagini dell’Associated Press mostrano edifici distrutti, letti e apparecchiature mediche tra le macerie. L’ospedale, unico centro pediatrico specializzato della Striscia per oncologia, dialisi e malattie respiratorie infantili, è stato colpito durante l’offensiva israeliana su Gaza City, dichiarata “zona di combattimento”. Intanto, il fragile cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti resta ancora in vigore. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza l ospedale al rantisi devastato dai raid israeliani restano solo macerie

© Lapresse.it - Gaza, l'ospedale Al-Rantisi devastato dai raid israeliani: restano solo macerie

Altre letture consigliate

gaza ospedale rantisi devastatoGaza, l'ospedale Al-Rantisi devastato dai raid israeliani: restano solo macerie - Rantisi di Gaza, più di un mese dopo i bombardamenti israeliani. Secondo stream24.ilsole24ore.com

Gaza City devastata dall'esercito israeliano. La disperazione all'ospedale Al-Shifa. Idf: «Useremo una forza senza precedenti» VIDEO - Nelle immagini, paramedici si affrettano a trasferire i palestinesi feriti all'ospedale Al- Scrive ilgazzettino.it

gaza ospedale rantisi devastatoGaza, il dramma dei palestinesi dopo la tregua: in 500mila tornano al Nord, ma non ci sono più le case. Ed entrano i camion degli aiuti - Migliaia di palestinesi sfollati sono tornati in una Gaza City devastata nel corso del secondo ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Ospedale Rantisi Devastato