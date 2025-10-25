Gaza le immagini del viaggio attraverso le macerie della città devastata

Un camera car attraverso Gaza City mostra la distruzione nell’area di Jalaa Street. Gli edifici distrutti si susseguono senza soluzione di continuità. L’agenzia delle Nazioni Unite per lo sviluppo ha affermato che la quantità di macerie a Gaza sarebbe sufficiente per costruire 13 piramidi giganti in Egitto o riempire di detriti l’intero Central Park di New York. L’ultima stima congiunta di Nazioni Unite, Unione Europea e Banca Mondiale è che per ricostruire la Striscia saranno necessari 70 miliardi di dollari. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, le immagini del viaggio attraverso le macerie della città devastata

Altre letture consigliate

Le immagini della distruzione di Gaza visibile dal sud di Israele - facebook.com Vai su Facebook

Ho visto le immagini delle feste a Gaza, dei bambini che corrono di qua e di là. Bello davvero. Per fortuna la carestia è finita con la firma dell’accordo questo pomeriggio. - X Vai su X

Gaza, le immagini del viaggio attraverso le macerie della città devastata - (LaPresse) Un camera car attraverso Gaza City mostra la distruzione nell'area di Jalaa Street. Secondo stream24.ilsole24ore.com

Gaza, le immagini prima e dopo: dopo due anni la Striscia è ridotta a una distesa di macerie - Palazzi ridotti a macerie e interi quartieri spazzati via: ecco cosa resta della Striscia di Gaza dopo i bombardamenti israeliani ... Da ilfattoquotidiano.it

Gaza, le immagini dei veicoli della Croce Rossa con a bordo gli ostaggi rilasciati - Jazeera, veicoli della Croce Rossa attraversano la Striscia di Gaza, ... Da msn.com