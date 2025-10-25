Gaza la Striscia divisa in due

E se Gaza venisse divisa in due? I timori che possa accadere sono reali. E sono cresciuti durante la visita del Segretario di Stato Marco Rubio al centro di comando di Kiryat Ghat, città israeliana a pochi chilometri dalla Striscia. Lì stazionano i 200 soldati americani che monitorano il rispetto della tregua tra Israele e Hamas in vigore da quasi due settimane. Durante l’incontro con i militari Rubio ha studiato la cartina di Gaza. La mappa mostra il 53% del territorio sotto il controllo israeliano. Siamo nella prima fase del piano in 20 punti promosso da Trump che stabilisce un ritiro graduale delle truppe. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, la Striscia divisa in due

