Gaza e il diritto due fastidi di cui liberarsi

Nel giorno degli ottant'anni delle Nazioni unite Trump e la sua amministrazione hanno dichiarato aperta la guerra all'Onu e al multilateralismo. A farne le spese saranno gli aiuti umanitari a

gaza e il diritto due fastidi di cui liberarsi

