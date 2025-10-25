Gaza e il diritto due fastidi di cui liberarsi

Nel giorno degli ottant’anni delle Nazioni unite Trump e la sua amministrazione hanno dichiarato aperta la guerra all’Onu e al multilateralismo. A farne le spese saranno gli aiuti umanitari a . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Gaza e il diritto, due fastidi di cui liberarsi

IL CORAGGIO DELL’ALTERNATIVA Gaza e Ucraina sono due fronti diversi della stessa questione: la difesa dei diritti umani e del diritto internazionale. A Gaza, milioni di persone vivono sotto assedio, tra bombardamenti, demolizioni e assenza di prosp - X Vai su X

Fanno affari e la chiamano pace. Dietro la fragile tregua di Gaza, un patto che svuota di senso il diritto internazionale e trasforma la pace in affare privato. di Cinzia Sciuto - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Corte Aia: Israele consenta a Unrwa di fornire aiuti. Rubio domani in Israele, venerdì vede Netanyahu - Danny Danon, ambasciatore israeliano all’Onu: “Parere consultivo Corte Internazionale di Giustizia sul blocco degli aiuti a Gaza vergognoso. Da ilsole24ore.com

Gaza e il diritto a mutilare - Il 16 settembre 2025 Heba Hagrass e Francesca Albanese, relatrici speciali dell’ONU, hanno diffuso un avvertimento urgente che suona come una profezia già avverata: l’offensiva israeliana su Gaza City ... Segnala huffingtonpost.it

«A Gaza in due anni di guerra 64mila bambini sono morti o sono rimasti mutilati. Il mondo non può permettere che questo continui» - 000 bambini sono stati uccisi o mutilati in tutta la Striscia di Gaza, tra cui almeno 1. Si legge su leggo.it