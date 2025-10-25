Gay la svolta dei vescovi Aiutiamo la chiesa a comprendere tutti

Quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 ottobre 2025 –  “La comunità ecclesiale vuole essere uno spazio nel quale ognuno può sentirsi compreso, accolto, accompagnato e incoraggiato, con una particolare attenzione a coloro che rimangono ai margini”, poiché i “discepoli sono in cammino verso una realtà che ha posto per tutti e tutte”. Ma per “passare dalla logica escludente del dentrofuori a una di implicazione e riconoscimento, in alcuni casi e su alcuni temi occorre ancora un ulteriore approfondimento, confronto e discernimento comuni, per arrivare, con gradualità, a scelte condivise”. È con questa premessa che la terza assemblea sinodale delle Chiese in Italia apre alla comunità Lgbt e a quanti “desiderano fare cammini di maggiore integrazione ecclesiale, ma sono ai margini della vita ecclesiale e sacramentale a causa di situazioni affettive e familiari stabili diverse dal sacramento del matrimonio come seconde unioni, convivenze di fatto, matrimoni e unioni civili”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

gay la svolta dei vescovi aiutiamo la chiesa a comprendere tutti

© Quotidiano.net - Gay, la svolta dei vescovi. “Aiutiamo la chiesa a comprendere tutti”

Argomenti simili trattati di recente

«I vescovi sostengano i Gay pride», la svolta del Sinodo su donne e mondo Lgbt. Le aperture su convinventi e divorziati: cosa dice il documento - Il documento indica un rinnovamento della pastorale, più inclusione e attenzione ai temi della pace e del ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gay Svolta Vescovi Aiutiamo