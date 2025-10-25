Centrocampista offensivo classe 2003, Luciano Valente ha giocato per l’ Italia fino all’under 20 azzurra. Con padre italiano e madre olandese, ora milita nella fila del Feyenoord, oltre ad aver giocato nell’under 21 olandese. Possibile però un dietrofront, con Luciano che attende la chiamata dalla nazionale orange, ma che non disdegnerebbe una chiamata in azzurro, qualora questa arrivasse. Un tema sensibile da quelle parti, considerando che l’Olanda, in questo modo, ha già perso Dean Huijsen che ora fa le fortune della Spagna. Le dichiarazioni di Valente che hanno scosso l’Olanda. Luciano Valente si sta guadagnando una certe attenzione. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - “Gattuso convocalo”, lo manda Van Persie: è il nuovo Huijsen