Gasperini | Sconfitta con l’Inter mi dà ancora fastidio Avete visto il Milan? Sono sicuro di una cosa

Internews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, sull’ultima sconfitta in Serie A contro la Roma. Tutti i dettagli in merito. Gian Piero Gasperini  ha parlato in conferenza stampa prima di  Sassuolo-Roma,  tornando sulla sconfitta contro l’ Inter. MOMENTO DOPO LA SCONFITTA CONTRO L’INTER –   Stiamo battagliando, è un campionato tosto. Avete visto ieri il Milan? Meglio iniziare a capire che non sarà facile avere grande continuità. Ci sono tante squadre vicine e non ho tempo di abbattermi per una partita persa, nonostante mi dia fastidio, ma siamo lì. Noi dobbiamo guardare a noi stessi e fare dei passi avanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

