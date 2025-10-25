Gasperini | Sconfitta con l’Inter mi dà ancora fastidio Avete visto il Milan? Sono sicuro di una cosa

Inter News 24 Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, sull’ultima sconfitta in Serie A contro la Roma. Tutti i dettagli in merito. Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa prima di Sassuolo-Roma, tornando sulla sconfitta contro l’ Inter. MOMENTO DOPO LA SCONFITTA CONTRO L’INTER – Stiamo battagliando, è un campionato tosto. Avete visto ieri il Milan? Meglio iniziare a capire che non sarà facile avere grande continuità. Ci sono tante squadre vicine e non ho tempo di abbattermi per una partita persa, nonostante mi dia fastidio, ma siamo lì. Noi dobbiamo guardare a noi stessi e fare dei passi avanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

