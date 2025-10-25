Gasperini duro con Ferguson | Solo ieri il primo allenamento giusto

Alla vigilia della trasferta contro il Sassuolo, il tecnico della Roma analizza la situazione del suo giovane attaccante: "L'anno scorso giocava poco, in questo periodo ha fatto in campo più minuti di quanto abbia fatto in tutta la scorsa stagione. Ora non sta dando risposte positive, ma è un ragazzo di 21 anni che va aspettato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gasperini duro con Ferguson: "Solo ieri il primo allenamento giusto"

