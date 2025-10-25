Gasperini | Abbiamo problemi in attacco ma non c’entra il modo in cui giochiamo
Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Roma e Sassuolo valida per l’ottava giornata di Serie A. L’ex allenatore dell’Atalanta ha parlato di Dybala, Ferguson e della sconfitta contro il Plzen arrivata in settimana. Di seguito un estratto significativo. Gasperini: «Ferguson non mi sta dando le risposte giuste». «La fase offensiva è il nostro problema principale ed è allenabile, quindi dobbiamo allenarci a fare meglio. Dobbiamo giocare di reparto in attacco, così come in difesa. Bisogna giocare sulle posizioni, sui movimenti, sugli smarcamenti, bisogna andare dentro l’area a chiudere, bisogna fare tante cose. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
