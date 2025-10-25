Gas pulito per gli ospedali a Caserta nasce l’impianto con la tecnologia giapponese

Con un investimento di 50 milioni di euro, Nippon Gases ha inaugurato nell’area industriale di Caserta il primo impianto in Italia basato su tecnologia giapponese per la separazione dell’aria. Il sito produce componenti fondamentali come ossigeno e azoto, destinati a settori chiave dell’economia nazionale e del Mezzogiorno, in particolare quello alimentare, medicale e manifatturiero. La nuova struttura si inserisce nella strategia di espansione del gruppo nel Centro-Sud e rappresenta un tassello importante per la crescita industriale della Campania. Tecnologia e sostenibilità. L’impianto casertano adotta i più avanzati standard di sicurezza e si distingue per l’attenzione alla sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

