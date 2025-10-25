Garlasco tre ore di esami in 3D per misurare il corpo di Sempio | ecco perché potrebbero essere decisivi

L'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi convocato per tre ore all'Istituto di Medicina legale di Milano. Le misurazioni dell'antropologa forense Cristina Cattaneo per ricostruire la scena del crimine. La difesa: «Collaboriamo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Garlasco, tre ore di esami in 3D per misurare il corpo di Sempio: ecco perché potrebbero essere decisivi

