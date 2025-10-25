Garlasco Sempio chiamato in questura da medico legale Cattaneo per analisi antropometriche di mani piedi peso caviglie braccia e statura

Andrea Sempio si è sottoposto a un esame antropometrico a Milano. Le misurazioni serviranno per ricostruire la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi nel 2007 Altre perizie richieste per il caso Garlasco. Il medico legale Cristina Cattaneo ha infatti richiesto ieri ad Andrea Sempio, unico ind. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Garlasco, Sempio chiamato in questura da medico legale Cattaneo per analisi antropometriche di mani, piedi, peso, caviglie, braccia e statura

garlasco sempio chiamato questuraGarlasco, mi chiedo perché il teste che mette in dubbio l’alibi di Sempio abbia parlato solo ora - Un nuovo testimone sostiene che lo scontrino del parcheggio di Vigevano non sarebbe stato fatto da Andrea Sempio ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Garlasco, l'avvocato di Sempio (ripreso da Corona) e le frasi choc su Bossetti e Yara Gambirasio: «Poteva dire che era l'amante, avrebbe vinto» - Lovati ha parlato della questione del DNA del suo assistito e della vicenda della presunta corruzione dell'ex procuratore di ... Lo riporta ilmessaggero.it

Andrea Sempio e l’intercettazione prima del verbale 2017: “Chiamato da un carabiniere, mi ha detto che deve farmi alcune domande” - Garlasco (Pavia), 10 ottobre 2025 – "M'ha chiamato qua un Maresciallo dei Carabinieri che mi dice: io so che le i aveva già parlato con l'altro, con Sapone. Si legge su ilgiorno.it

