Garlasco Sempio chiamato in questura da medico legale Cattaneo per analisi antropometriche di mani piedi peso caviglie braccia e statura

Andrea Sempio si è sottoposto a un esame antropometrico a Milano. Le misurazioni serviranno per ricostruire la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi nel 2007 Altre perizie richieste per il caso Garlasco. Il medico legale Cristina Cattaneo ha infatti richiesto ieri ad Andrea Sempio, unico ind. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Sempio chiamato in questura da medico legale Cattaneo per analisi antropometriche di mani, piedi, peso, caviglie, braccia e statura

