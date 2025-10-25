Garlasco | nuovo sequestro per ex pm e carabinieri

La Procura di Brescia ha disposto 3 nuovi decreti di sequestro probatorio nei confronti dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, e degli ex carabinieri della 'sua' squadra di polizia giudiziaria negli anni in cui reggeva l'ufficio in Lomellina, il luogotenente Silvio Sapone e il maresciallo Giuseppe Spoto. I provvedimenti firmati dalla pm Claudia Moregola con il Procuratore di Brescia Francesco Prete, sono stati notificati venerdì sera intorno alle 18.30, poche ore dopo che il tribunale del Riesame di Brescia aveva deciso di annullare il sequestro di pc, chiavette usb e smartphone del 26 settembre a carico dei due ex militari (non indagati), ricalcando la decisione presa la settimana precedente per l'ex magistrato 72enne, accusato invece di una presunta corruzione in atti giudiziari "per favorire" Andrea Sempio nel 2017, di cui chiese e ottenne l'archiviazione nella prima inchiesta sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Garlasco: nuovo sequestro per ex pm e carabinieri

