Garlasco nuovo colpo di scena | nuovi sequestri e file cancellati la verità potrebbe nascondersi nei pc di Venditti

Il caso Garlasco si allarga ancora. Mentre a Milano Andrea Sempio si sottoponeva a tre ore di esami antropometrici e rilievi in 3D per la ricostruzione della scena del crimine, a Brescia i magistrati tornavano a colpire con un nuovo decreto di sequestro informatico contro l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari. L’inchiesta, coordinata dal procuratore Francesco Prete e dalla pm Claudia Moregola, mira a chiarire se nel 2017 — quando Sempio venne archiviato come indagato per l’omicidio di Chiara Poggi — ci sia stato un accordo illecito tra il magistrato e la famiglia dell’uomo. 🔗 Leggi su Panorama.it

