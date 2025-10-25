Garlasco nuovi sequestri e sospetti di corruzione | sotto esame i device di Venditti
AGI - Nella nuova richiesta di sequestro dei dispositivi informatici dell'ex procuratore pavese Mario Venditti e degli ex carabinieri Giuseppe Spoto e Silvio Sapone, la Procura di Brescia 'scopre' con precisione le carte su quello che sta cercando per avvalorare l'ipotesi che l'ex magistrato sia stato corrotto per chiedere di archiviare Andrea Sempio nel 2017 a un gip che ha poi condiviso le sue considerazioni. "Tra gli elementi su cui occorre fare chiarezza, vi è l'accertata disponibilità da parte dei Sempio della consulenza di Linarello - scrivono i pm - prima che essa fosse oggetto di discovery, atteso che è stata consegnata al loro consulente tecnico generale Garofano il 13 gennaio 2017 e vi è dunque la necessita' di cercare chi ne abbia avuto la materiale disponibilità in quel periodo, verificando se essa fosse memorizzata negli apparati informatici in sequestro e se essa sia stata inviata a terzi a mezzo di canali informatici". 🔗 Leggi su Agi.it
