Garlasco nuova richiesta di sequestro a carico dell’ex procuratore Venditti Il suo legale scrive a Nordio | Sospese le regole processuali

I pm di Brescia hanno chiesto per la terza volta che i computer e gli apparecchi informatici dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, vengano sequestrati. Venditti è accusato di corruzione in atti giudiziari perché nel 2017, secondo gli inquirenti, avrebbe favorito l’archiviazione di Andrea Sempio, ora di nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Oltre ai pc di Venditti, i pm bresciani hanno chiesto che vengano sequestrati anche gli apparecchi dei carabinieri Silvio Sapone e Giuseppe Spoto, non indagati. Il legale di Venditti, Domenico Aiello, ha scritto una lettera al ministro della Giustizia Carlo Nordio perché, a suo dire, “le più elementari regole processuali e la stessa Costituzione paiono sospese nella vicenda Garlasco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, nuova richiesta di sequestro a carico dell’ex procuratore Venditti. Il suo legale scrive a Nordio: “Sospese le regole processuali”

