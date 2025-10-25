Garlasco | la Procura di Brescia dispone un nuovo sequestro per Venditti

Agi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - La Procura di Brescia ha disposto un nuovo sequestro dei dispositivi informatici n ei confronti dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, e degli ex carabinieri della polizia giudiziaria Giuseppe Spoto e Silvio Sapone, nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta corruzione dell'ex magistrato per agevolare l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017 per l'omicidio di Chiara Poggi. La 'mossa' del procuratore Francesco Prete e della pm Claudia Moregola arriva dopo la bocciatura dei sequestri dei dispositivi elettronici, tra i quali pc e tablet, da parte del Tribunale del Riesame di Brescia nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Agi.it

garlasco la procura di brescia dispone un nuovo sequestro per venditti

© Agi.it - Garlasco: la Procura di Brescia dispone un nuovo sequestro per Venditti

Altri contenuti sullo stesso argomento

garlasco procura brescia disponeGarlasco: la Procura di Brescia dispone un nuovo sequestro per Venditti - La Procura di Brescia ha disposto un nuovo sequestro dei dispositivi informatici nei confronti dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, e degli ex carabinieri della polizia giudiziaria Gius ... Segnala msn.com

garlasco procura brescia disponeCaso Garlasco: la procura di Brescia dispone un nuovo sequestro. Ieri Sempio "in 3D" - Ieri Sempio convocato a Milano per valutazioni antropometriche: misure di arti, statura e peso, ricostruito con “un Avatar”. Da msn.com

garlasco procura brescia disponeGarlasco, disposto nuovo sequestro di pc e smartphone degli ex carabinieri Silvio Sapone e Giuseppe Sporto - Una decisione della Procura di Brescia, sostenendo che ci sia stato un vizio di forma nella richiesta iniziale ravvisato dal tribunale del Riesame ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Procura Brescia Dispone