Garlasco | la Procura di Brescia dispone un nuovo sequestro per Venditti

AGI - La Procura di Brescia ha disposto un nuovo sequestro dei dispositivi informatici n ei confronti dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, e degli ex carabinieri della polizia giudiziaria Giuseppe Spoto e Silvio Sapone, nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta corruzione dell'ex magistrato per agevolare l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017 per l'omicidio di Chiara Poggi. La 'mossa' del procuratore Francesco Prete e della pm Claudia Moregola arriva dopo la bocciatura dei sequestri dei dispositivi elettronici, tra i quali pc e tablet, da parte del Tribunale del Riesame di Brescia nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Garlasco: la Procura di Brescia dispone un nuovo sequestro per Venditti

